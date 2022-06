Mutui, aumento tassi: per 2 milioni di italiani stop a ricerca nuova casa

A causa dell’aumento dei tassi dei mutui, quasi 2 milioni di italiani hanno fermato la ricerca di un nuovo immobile. Questo uno dei dati emersi dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat che, già a fine maggio, aveva evidenziato come l’incremento del costo dei finanziamenti casa avesse bloccato molti italiani intenti nel trovare una nuova abitazione.

Una platea che potrebbe ulteriormente allargarsi alla luce della conferma da parte della Bce dell’aumento del costo del denaro. La decisione dell’Eurotower potrebbe quindi incidere negativamente non solo su chi ha già un mutuo a tasso variabile, e che secondo le simulazioni di Facile.it dovrà far fronte a rincari sulla rata mensile fino a 120 euro nel giro di un anno, ma anche su coloro stanno cercando, o hanno intenzione di farlo in futuro, un nuovo immobile. Sul fronte dei tassi, dopo valori ormai ai minimi da anni, la situazione oggi è cambiata: quelli fissi sono già aumentati ed oggi per un mutuo medio è difficile trovare opzioni sotto il 2,4% (Tan), mentre chi sceglie un variabile può accedere a finanziamenti con indici contenuti, che partono da 0,65%, ma destinati presto a salire.

"In un periodo di aumento dei tassi come quello attuale, scegliere un mutuo diventa un’operazione più delicata", spiegano gli esperti di Facile.it. "Non esiste, in assoluto, una scelta giusta o sbagliata tra tasso fisso, variabile o soluzioni ibride, la decisione va presa in base alle specificità dell’aspirante mutuatario: la propensione al rischio, la posizione reddituale, la durata del finanziamento, l’età e così via. L’aiuto di un consulente esperto diventa quindi più importante che mai".