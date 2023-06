Mutui, Meloni: "Bisogna fare di più, ne stiamo discutendo con Giorgetti"

"Sulla strategia della Bce ho già detto cosa penso. Sui mutui il governo era già intervenuto: è un grande tema, al quale siamo stati sensibili sin dall'inizio. Nella nostra legge finanziaria abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso. Bisogna fare di più, ne sto discutendo col ministro dell'Economia. E' una di quelle materie su cui l'impegno del governo deve essere quotidiano". Così la premier Giorgia Meloni, arrivando all'Europa Building di Bruxelles per il Consiglio europeo.

Migranti

"Complessivamente per noi le conclusioni del Consiglio sono un'ottima base di partenza: su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell'utilizzo dei fondi per quanto riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo ci sono le posizioni italiane. Mi pare che la bozza di conclusioni sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura", ha detto ancora Meloni.

"Non devo ricordare che quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile 8 mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, anche col contributo di altre nazioni, sull'annosa divisione tra paesi di primo approdo e paesi di movimenti secondari" passando a un "approccio unico che risolve i problemi di tutti, che è quello sulla dimensione esterna", ha sottolineato.

"Il fatto che ci sia un paragrafo dedicato alla Tunisia in quello delle relazioni esterne - ha osservato Meloni - racconta qualcosa di importante. Racconta di quella idea di partenariato strategico con i paesi del Nord Africa che per noi è un cambio di passo molto importante sul ruolo dell'Europa nel Mediterraneo, di cui l'Italia è stata portatrice in questi mesi".