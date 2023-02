Mutui, prorogata al 30 giugno 2023 la scadenza per l'invio delle domande per accedere al Fondo Garanzia prima casa per le giovani coppie, gli under 35 o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. Lo prevede un emendamento al Milleproroghe: la garanzia è concessa nella misura del 50% della copia capitale.