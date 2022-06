Mutuo BancoPosta in promozione fino al 30 giugno

In collaborazione con TGPoste.poste.it

Prosegue fino al 30 giugno la promozione per i clienti che richiedono Mutuo BancoPosta Acquisto, Mutuo BancoPosta Giovani e Mutuo BancoPosta Rifinanziamento con l’azzeramento delle spese di istruttoria. L’offerta è valida per tutta la clientela e per tutte le tipologie di tasso richiesto. Mutuo BancoPosta è un prodotto di finanziamento collocato da Poste Italiane-Patrimonio BancoPosta per conto di Deutsche Bank o di Intesa Sanpaolo (a seconda della tipologia di prodotto, in virtù di accordi distributivi senza vincolo di esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente). Con Mutuo BancoPosta Acquisto è possibile acquistare la prima o seconda casa e richiedere fino all’80% del valore dell’immobile, per una durata da 10 a 30 anni, a tasso fisso, variabile (Euribor) e misto (rivedibile a 3 o 5 anni). Mutuo BancoPosta Giovani è invece riservato ai clienti under 36 che vogliono acquistare la prima casa, richiedendo un importo minimo di 50 mila euro, con durata dai 10 fino ai 40 anni (35 e 40 solo per il tasso fisso) e con la possibilità di un preammortamento iniziale (fino ad un max di 2 anni) pagando una rata composta di soli interessi senza quota capitale. Mutuo BancoPosta Rifinanziamento, con durata da 10 a 30 anni, importo minimo di 50 mila euro e massimo nei limiti del residuo del precedente mutuo (purché nel 60% del valore di perizia dell’immobile) a cui poter aggiungere una liquidità fino al 20% del valore di perizia con un massimo di 100.000 euro.