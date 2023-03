MV Agusta annuncia l’uscita dal concordato preventivo

MV Agusta annuncia la definitiva uscita dal concordato preventivo in continuità aziendale.

Il Tribunale di Varese con un decreto del 29 dicembre 2022, ha dichiarato la completa estinzione ed esecuzione della procedura concorsuale, accertando così che MV Agusta ha provveduto all’integrale pagamento dei creditori concordatari e degli adempimenti connessi.

Un traguardo raggiunto grazie all’impegno della famiglia Sardarov che ha preso il controllo dell’azienda quattro anni fa, versando oltre 180 milioni di euro per il miglioramento della best practice, il pagamento integrale dei debiti concordatari e per il finanziamento delle attività correnti.

MV Agusta e l’ingresso di KTM

L’ingresso del nuovo socio KTM AG, ha contribuito a indirizzare l’azienda verso un rilancio definitivo, si chiude così una difficile e delicata fase nella storia della MV Agusta.

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., ha dichiarato: “Sin dal mio arrivo in MV Agusta l’uscita dal concordato preventivo ha rappresentato uno dei principali obiettivi che il management della società si era posto, ed ha raggiunto, per recuperare la fiducia dei clienti e dei fornitori e poter rilanciare l’azienda. Nonostante gli effetti negativi conseguenti alla pandemia Covid-19, all’incremento dei prezzi delle materie prime e, nondimeno, allo scoppio della guerra in Ucraina, l’impegno, la costanza e la professionalità del management di MV Agusta hanno prevalso e hanno consentito di traguardare questo importante risultato. Adesso dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia, confortati dal successo che i nostri nuovi modelli stanno ottenendo. La nuova partnership con KTM AG sta già dando una sferzata di energia al nostro business su tutti i fronti, dalla produzione di nuove moto, all’espansione del nostro dealers network alla fornitura di un’assistenza di primissimo livello a tutti i nostri appassionati clienti. Dopo anni bui abbiamo finalmente creato le condizioni per consentire ad MV Agusta di scrivere un nuovo capitolo della storia del motociclismo”.