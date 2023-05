My Hero Ultra Rumble, beta test aperto per il battello royal tratto dal manga

V’andai Namco ha annunciato l’open beta test di My Hero Ultra Rumble che si terrà dal 26 maggio al 2 giugno per PlayStation 4 e PlayStation 5 (usando la retrocompatibilità). My Hero Ultra Rumble è un gioco battle royale free-to-play che contrappone 24 giocatori divisi in squadre da 3 che si danno battaglia per vincere i match. In questa Open Beta, i giocatori potranno scegliere tra 15 eroi e villain dall’universo del manga e dell’anima di My Hero Academia, tutti pronti a combattere usando il proprio quirk per essere l’ultimo a restare in vita. Più personaggi saranno poi disponibili al lancio. Una volta arrivati nell’arena, i giocatori dovranno sopravvivere e combattere, mentre al passare del tempo l’area di riduce, e nascondersi non è assolutamente un’opzione. Oggetti molto potenti possono essere ottenuti salvando o intimidendo i civili, a seconda del personaggio che è stato scelto. Caricare l’indicatore Plus Ultra permetterà di scatenare un potere enorme e cambiare le sorti della battaglia. Possono essere trovate delle carte per rianimare il proprio eroe. Non solo, sconfiggendo gli avversari si troveranno delle tessere, utili per poter rianimare i propri compagni di squadra e continuare la lotta.