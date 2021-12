Myanmar, rifugiati Rohingya fanno causa a Facebook: "Ha alimentato odio contro di noi"

I profughi Rohingya hanno fatto causa a Facebook per 150 milioni di dollari, accusando il social network di avere amplificato attraverso i propri algoritmi il 'linguaggio d'odio' contro la minoranza musulmana in Myanmar e di non avere rimosso i post più controversi. Facebook è ampiamente salvaguardato dalle leggi Usa rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti, ma il ricorso presentato a San Francisco da un gruppo di rifugiati Rohingya chiede al tribunale di applicare le leggi di Myanmar, che non offrono questa protezione.

Nel ricorso, riferiscono i media Usa, Facebook è accusato di avere "barattato le vite dei Rohingya in cambio di una maggiore penetrazione del mercato in un piccolo Paese del sudest asiatico". I legali hanno anche allegato al ricorso una lettera di diffida presentata alla sede di Londra di Facebook a nome dei rifugiati Rohingya nel Regno Unito.

Nel 2018 un rapporto Onu accusò il social network

Nel ricorso si citano le rivelazioni fatte al Congresso Usa da Frances Haugen, l'ex dirigente di Facebook che ha accusato il social network di pratiche scorrette e, tra l'altro, di "non avere imparato dagli errori fatali commessi in Myanmar" nella vicenda del conflitto in Etiopia. "La realtà innegabile è che la crescita di Facebook, alimentata dall'odio, dalle divisioni e dalla disinformazione" ha "devastato le vite di centinaia di migliaia di Rohingya", è scritto nel ricorso.

