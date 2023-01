MYChange: l’innovativo percorso formativo di ENI per ottenere la certificazione SDG User

Milano, 16 Gennaio 2023. Un ambiente formativo digitale che consente di approfondire i temi dell’Agenda 2030, mantenendosi informati circa le ultime novità per tutto quello che riguarda lo sviluppo sostenibile. Un percorso studiato ad hoc per formare nuovi SDG User: figure che diventeranno sempre più determinanti d’ora in avanti e che faranno la differenza all’interno di tutte le aziende, le organizzazioni e la società. MYChange è tutto questo e molto di più. La piattaforma, sviluppata da ENI Corporate University, rappresenta un’utile risorsa per quelle realtà che desiderano farsi trovare pronte per le sfide del prossimo futuro.

Vediamo però nel dettaglio cos’è e come funziona MyChange e qual è il percorso previsto per diventare SDG User.

MYChange: cos’è e come funziona la nuova piattaforma

MyChange è la nuova piattaforma digitale sviluppata da ENI Corporate University: un ambiente digitale del tutto innovativo, all’interno del quale vengono proposti spunti e percorsi formativi incentrati sulle tematiche dell’Agenda 2030 e in generale sullo sviluppo sostenibile. MYChange è dunque una risorsa preziosa al giorno d’oggi, soprattutto per le aziende orientate al futuro.

La certificazione SDG User

MyChange è anche uno strumento per quelle aziende che intendono affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale. Proprio tali imprese infatti dovranno poter contare su figure professionali in possesso di competenze specifiche nell’ambito della sostenibilità e degli strumenti di ultima generazione disponibili. Ecco perché MYChange offre la possibilità di seguire un percorso formativo unico nel suo genere, che conduce all’ottenimento della Certificazione SDG User,che certifica impegno e competenze individuali nei confronti della sostenibilità e accresce la reputazione delle organizzazioni.

SDG User: risorse indispensabili all’interno dell’azienda

Poter contare su un organico che conosce a fondo le effettive sfide del futuro e che promuova la cultura della sostenibilità in azienda non è più un optional ormai.

Gli SDG User saranno sempre più risorse indispensabili all’interno delle imprese, non solo per via delle loro competenze e capacità specifiche apprese mediante il percorso di formazione di MyChange. La stessa azienda può trarre numerosi benefici dal fatto di accogliere al proprio interno personale in possesso di questa certificazione. Si tratta infatti di aumentare la propria reputazione, di potersi porre in modo più competitivo sui mercati, di vantare un valore aggiunto di certo non trascurabile, né oggi né soprattutto nel prossimo futuro.

Si tratta di un’opportunità unica, della quale conviene approfittare il prima possibile in modo da riuscire a competere sin da subito ed affrontare a testa alta le sfide del prossimo futuro.

