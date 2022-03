MYKITA all'avanguardia nel settore dell'ottica grazie all'utilizzo esclusivo dell'acetato sostenibile

BERLINO, 31 marzo 2022 /PRNewswire/ -- MYKITA e Eastman uniscono le forze per accelerare la transizione verso i materiali sostenibili nel settore dell'ottica. Da oggi, il principale marchio indipendente di ottica MYKITA utilizzerà esclusivamente l'Acetate Renew, prodotto grazie all'innovativa tecnologia di riciclo molecolare di Eastman. La decisione segna una svolta importante per entrambi i partner nelle loro strategie in continua evoluzione per ridurre costantemente il proprio impatto sull'ambiente.

"La partnership con Eastman e la qualità dell'Acetate Renew è decisamente entusiasmante per noi come marchio indipendente e produttore all'avanguardia, e ci consente di passare completamente dal nostro acetato a questa innovativa opzione sostenibile", afferma Moritz Krueger, fondatore e direttore creativo di MYKITA. "Siamo fieri di dimostrare che questo tipo di soluzioni sono possibili e di dare l'esempio nel settore e ispirare altri marchi a seguirlo".

La nuova collezione ACETATE di MYKITA, che sarà presente per la prima volta al LOFT 2022 Eyewear Show di New York, sarà realizzata in Acetate Renew. Il cliente non noterà il cambiamento del materiale: del tutto identico all'acetato tradizionale sia in termini di aspetto che di prestazioni, l'Acetate Renew di Eastman1 è realizzato per il 60% con cellulosa di legno sostenibile2 e per il 40% con contenuto riciclato certificato3 creato con la pionieristica tecnologia di riciclo molecolare di Eastman che suddivide i rifiuti di plastica in blocchetti fondamentali per creare nuovi materiali. Sostituendo le risorse fossili tradizionali con plastiche difficili da riciclare, come tappeti, tessuti o persino rifiuti del settore dell'ottica, il riciclo molecolare evita che i rifiuti di plastica vengano destinati alle discariche e agli inceneritori o finiscano negli oceani. Infine, l'Acetate Renew riduce i gas serra nocivi fino al 50% rispetto al processo di produzione tradizionale.

"MYKITA è nota per la sua intraprendenza, e lo dimostra ancora una volta con il suo impegno a migliorare rapidamente la sostenibilità dei propri occhiali" , ha dichiarato Glenn Goldman, Direttore commerciale di Eastman del reparto Materie plastiche speciali. "Siamo fieri della decisione di MYKITA di sostituire completamente il suo acetato con l'Acetate Renew di Eastman. In tal modo l'azienda dimostra come sia possibile effettuare un cambiamento rapido e totale con un'offerta sostenibile per ogni montatura a partire da oggi".

Eastman è attivamente impegnata nella creazione di soluzioni, tra cui il programma take-back che ricicla i rifiuti del settore dell'ottica trasformandoli in nuovi materiali sostenibili come l'Acetate Renew. MYKITA sarà una delle prime aziende a entrare a far parte del programma quando diventerà attiva e operativa su larga scala in Europa per creare un'effettiva circolarità nell'ottica.

Questa prima collaborazione commerciale tra Eastman e MYKITA è uno sviluppo positivo per la sostenibilità nel settore dell'ottica, a dimostrazione delle soluzioni tangibili e del potenziale della tecnologia circolare. Sono in corso ulteriori progetti di sostenibilità di entrambe le aziende.

INFORMAZIONI SU MYKITA

Fondata nel 2003, MYKITA adotta un approccio indipendente al design e alla produzione di occhiali, riunendo tutti i reparti in un unico stabilimento per formare la fabbrica moderna. Nel MYKITA HAUS di Berlino, il team segue il prodotto in ogni fase, dalla progettazione allo spazio di vendita. L'inconfondibile estetica di MYKITA dimostra la straordinaria attenzione riservata a materiali e realizzazione, oltre alle capacità artistiche individuali degli artigiani. Guidata dal fondatore e direttore creativo Moritz Krueger, MYKITA è impegnata in una strategia di responsabilità comprendente aspetti ambientali e sociali per ridurre l'impatto sull'ambiente dei suoi prodotti e dell'intera attività. Oltre ai propri negozi nelle città di tutto il mondo, tra cui Los Angeles, New York, Berlino e Tokyo, MYKITA è disponibile presso negozi selezionati di ottica e moda in oltre 80 Paesi.

INFORMAZIONI SU EASTMAN

Fondata nel 1920, Eastman è una società globale di materiali speciali, produttrice di una vasta gamma di prodotti che fanno parte della nostra quotidianità. Al fine di migliorare la qualità della vita in maniera concreta, Eastman collabora con i clienti per fornire prodotti e soluzioni innovativi, mantenendo al contempo l'impegno a favore della sicurezza e della sostenibilità. Il modello di crescita dell'azienda, improntato all'innovazione, sfrutta piattaforme tecnologiche di altissimo livello, un profondo coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo di applicazioni differenziate per affermarsi con maggior solidità su mercati finali attrattivi, come quello dei trasporti, dell'edilizia e della costruzione e quello dei materiali di consumo. Eastman è un'azienda globalmente inclusiva ed eterogenea, che impiega circa 14.000 persone in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 Paesi. Nel 2021 l'azienda, con sede a Kingsport, Tennessee, Stati Uniti, ha registrato ricavi per 10,5 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni sul percorso di sostenibilità di Eastman, visitare il sito web eastman.eco

1 Le lastre finali in acetato utilizzate per realizzare le montature MYKITA sono composte da scaglie di Acetate Renew per il 70% e da additivi per il 30%, quali ad esempio stabilizzatori, plastificanti e pigmenti necessari per le proprietà elastiche e visive del materiale. 2 Eastman dispone delle certificazioni FSC® (Forest Stewardship Council) e PEFC™ (Program for the Confirmation of Forest Certification) della Catena di custodia, che tracciano il percorso della filiera dei prodotti dalle foreste fino alla catena di fornitura. 3 Contenuto riciclato ottenuto attraverso l'assegnazione di plastica riciclata certificata ISCC con un metodo dell'equilibrio di massa.

