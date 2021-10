MyLab tra le migliori startup nella Food Innovation e Nutraceutica

Milano, 21 Ottobre 2021. Passeggiando in una qualsiasi farmacia, oltre ai soliti farmaci da banco, troverai molto probabilmente vitamine e integratori in quantità industriale. Questo tipo di prodotti che si presentano in capsule, polveri diluibili, compresse, frullati e tanti altri formati sono ormai entrati a far parte della routine nutrizionale e non solo di milioni di sportivi, ma anche di persone comuni in tutto il mondo.

Un integratore o un multivitaminico quotidiano può aiutare a fornire una buona base per la tua salute. Può anche proteggerti quando sei stressato, dormi male o non fai esercizio fisico regolare. Anche con una dieta "perfetta", questi problemi possono rendere difficile per il tuo corpo assorbire correttamente i nutrienti.

Ma con così tante combinazioni di vitamine e minerali, come facciamo a sapere esattamente cosa cercare quando acquistiamo un integratore o un multivitaminico?

In Italia una start up si è particolarmente distinta per la produzione di questo tipo di prodotti, si chiama MyLab Nutrition, è giovane, è fresca, è romana. Ve ne parliamo qui sotto.

MyLab Nutrition e la sua Consulenza A.I.

Oggi vi raccontiamo di una realtà tutta nostrana, quella di MyLab Nutrition.

Questa start up che opera nel campo della nutraceutica dal 2018 si sta distinguendo per gli altissimi standard qualitativi di produzione, la scelta dei migliori marchi e fornitori del mercato e la capillare presenza online che fornisce tutti i servizi necessari per un processo di acquisto e consegna efficiente, trasparente e veloce.

Già vincitrice del premio Food Innovation e Nutraceutica allo Startup Innovation Award del 2018, che l’ha vista premiata come realtà italiana più innovativa sul palco del Philip Kotler Marketing Forum, MyLab ha creato un’intelligenza artificiale che suggerisce gli integratori da assumere in base allo stile di vita, le abitudini alimentari e le esigenze di ogni cliente. Basta rispondere alle domande del questionario online (c.d. Consulenza A.I.) su www.mylabnutrition.net per ricevere in pochi minuti suggerimenti personalizzati su come, quando e quali tipologie di integratori assumere.

Le linee di integratori di MyLab Nutrition

Un connubio tra innovazione digitale e produzione di alta qualità Made in Italy. La produzione dei prodotti dei brand di MyLab viene realizzata rispettando i più alti standard di controllo. La produzione al 100% Italiana garantisce che tutte le rigide normative siano rispettate e che gli integratori siano controllati dalle prime fasi della produzione fino allo stoccaggio e la spedizione al cliente.

“Made in Italy non è esclusivamente un’ubicazione geografica, ma significa ricerca, cura del dettaglio, meticolosità nei processi. La decisione è stata quindi di utilizzare esclusivamente materie prime provenienti da case leader mondiali.” commenta il CEO Gianluca Perra.

Il fiore all’occhiello di MyLab Nutrition è formato dalle linee di integratori di altissima qualità e 100% Made in Italy.

T-REX INTEGRATORI

Linea Sportiva composta da integratori per l’incremento delle prestazioni sportive.

La mission di T-Rex Integratori è quella di aiutare ogni atleta a superare i propri limiti e raggiungere i propri obiettivi sportivi in maniera sana. Provali qui.

NUTRACLE

Linea Erboristica che comprende integratori e nutraceutici dalla natura per il benessere di ogni giorno.

La mission di Nutracle è quella di permettere ad ogni persona il raggiungimento del massimo livello di benessere. Provali qui.

SUPRAPET

Linea Pet Care per la cura della salute e della felicità dei tuoi animali.

La mission di Suprapet è quella di aiutare chiunque voglia fornire ai propri animali un livello elevatissimo di benessere e salute. Trovi gli integratori Suprapet qui.

Il focus di MyLab Nutrition: il benessere del cliente

Il focus principale per i ragazzi di MyLab, vista la qualità già eccelsa dei loro prodotti, può permettersi di essere esclusivamente il benessere del cliente. Ogni dubbio o richiesta è sempre processata in tempi rapidissimi con risposte puntuali sui prodotti, sugli acquisti o sulle spedizioni.

La gestione degli ordini avviene in maniera semplice e lineare per garantire la massima trasparenza verso il cliente. Proprio per questo l’area clienti è sviluppata in maniera tale da essere in grado di tenere al corrente di ogni spostamento dei pacchi.

“Tutto ciò che accade in MyLab è stato ideato con l’unico scopo di soddisfare il cliente finale. Dalla Consulenza A.I. che suggerisce gli integratori perfetti per le esigenze di ognuno, alla nostra customer care. Cerchiamo di curare ogni giorno i dettagli per far crescere sempre di più la nostra realtà” afferma Daniele Fumi, Direttore Marketing.

A far crescere la propria attività MyLab ci sta riuscendo alla grande. Ha infatti recentemente concluso un round di investimenti con la partecipazione di importanti player tra cui CDP Venture Capital sgr in co-matching con LVenture Group, holding di Venture Capital quotata sul MTA di Borsa Italiana e tra i principali acceleratori di startup a livello europeo.

“Il nostro obiettivo è confermarci nel settore con la visione di espansione all’estero nei prossimi anni. Il progetto di ricerca con l’Università di Roma La Sapienza per l’implementazione della Consulenza A.I. conferma la volontà da parte della società e dei soci di puntare ancora una volta sull’innovazione per innovare il mercato degli integratori” conferma Gianluca Perra.

Sito web: https://mylabnutrition.net/

