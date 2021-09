Via libera del governo alla Nota di aggiornamento del Def in uno scenario di crescita e riduzione del debito. Tra le misure dell'esecutivo, che saranno illustrate in conferenza stampa dal premier Draghi, interventi a favore delle Pmi, promozione dell'efficientamento energetico con la proroga del Superbonus 110%, Irpef e proroga dell'assegno unico per i figli.