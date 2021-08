Nagasaki 76 anni dopo, premier Suga: "Fare il possibile per mondo senza nucleare"

''Il Giappone deve mantenere i suoi principi non nucleari e fare tutto il possibile per realizzare un mondo senza armi nucleari''. Lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Yoshihide Suga in occasione del 76esimo anniversario della bomba atomica lanciata dagli Stati Uniti sulla città di Nagasaki. ''Il Giappone, in quanto unico Paese ad aver subito bombardamenti atomici, ha la missione di guidare gli sforzi del mondo verso la realizzazione di un mondo libero dalle armi nucleari'', ha aggiunto Suga. Il premier giapponese ha quindi rivolto un appello alle ''nazioni che devono lavorare per mettere da parte la sfiducia e trovare un terreno comune attraverso l'impegno e il dialogo reciproci, nell'attuale difficile situazione di sicurezza e le opinioni divergenti sul disarmo nucleare''.

In questo contesto, ha detto Suga, ''il Giappone contribuirà a rendere proficua la prossima conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, cercando di trovare misure concrete su cui i Paesi possano lavorare insieme''. Inoltre il governo di Tokyo è ''determinato a trasmettere il ricordo degli orrori delle armi nucleari in collaborazione con i sopravvissuti alla bomba atomica''.

''76 anni dopo la distruzione di Nagasaki continuiamo ad abitare all'ombra del fungo atomico. Solo l'eliminazione totale delle armi nucleari garantirà la prevenzione delle sofferenze incalcolabili che possono causare'' ha scritto su Twitter il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.