Naike Rivelli, la foto in ospedale dopo l'operazione al seno: "Tanto dolore, ma sono viva"

La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli pubblica una foto su Instagram sul lettino d'ospedale accompagnata dalla scritta "sono tornata" e gli hashtag #operazione, #ricostruzione e #intervento. "Che succede? Come stai?" le chiedono i fan preoccupati, ma lei si limita a rispondere che è una "lunga storia" che le ha portato "tanto dolore, ma sono viva".

IL POST SUL CANCRO

Pochi giorni prima, sempre su Instagram, aveva pubblicato questo post: "Abbiamo fatto un percorso incredibile negli ultimi 15 anni. Abbiamo cambiato così tanto nella nostra vita. Abbiamo lottato con il dolore e la malattia e questo ci ha trasformato, ci ha reso consapevoli, più forti, attenti alle cose importi. La salute, l’amore per se stessi e il prossimo, il rispetto dell’ambiente e degli animali, sono queste le cose che ci interessano". "Sostenere coloro che si vogliono curare con cure palliative, sostenere chi lotta contro il cancro. Cercare di creare alternative ecosostenibili a quelle proposte dagli influencer, per sostenere quella gran parte dei giovani che si battono per un futuro migliore".