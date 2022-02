Naike Rivelli: "Vorrei che la cannabis fosse coltivata in Italia per scopo medico"

“Mi dispiace molto per il referendum, secondo me è stato sbagliato il modo in cui lo hanno proposto, è per questo che io mi appoggio al tavolo tecnico, quello costituito per e dai malati con il Governo, e dove andrò il 22 assieme a mia madre”. Lo dice all’Adnkronos Naike Rivelli, commentando il no della Corte Costituzionale al quesito referendario sulla legalizzazione della coltivazione della cannabis. "Oggi – precisa l’attrice, figlia di Ornella Muti - andrebbe approvata 'in primis' una legge per la coltivazione della cannabis a scopo terapeutico e non per altri motivi, visto che il malato deve acquistarla nelle farmacie che a loro volta la comprano in Olanda. In questo modo l’Italia non può curare i propri malati con la cannabis perché noi non possiamo produrla e dobbiamo comprarla all’estero. Ed è scontato il fatto che non ce la fanno legalizzare, quando un referendum è scritto in maniera secondo me così vaga e poi in un Paese religioso, bigotto e poco informato come il nostro”.

“Io faccio una battaglia per i malati – ribadisce con forza la Rivelli - il resto non mi interessa: a me importa che la cannabis terapeutica sia disponibile per i malati che ne hanno bisogno, e le farmacie non ne hanno abbastanza o non ne hanno affatto, e capita spesso che il malato non trovi il suo farmaco e questo è gravissimo, il resto a me non interessa, la mia lotta è esclusivamente per i malati. In Italia – aggiunge - c’è una grande mala informazione e io personalmente mi sto dedicando ai malati”.

“Non vorrei sminuire il referendum – dice ancora l’attrice - né vorrei sminuire la battaglia degli altri, ma penso anche al fatto che in un Paese come il nostro tutti i ragazzini possono andare ad alcolizzarsi fino allo sfinimento: l’alcol è come l’eroina, per quanto mi riguarda, ed è libero per tutti. Io mi sto muovendo esclusivamente con una finalità medica, perché penso che la cannabis sia un’alternativa allo Xanax e ad altri farmaci e vorrei ci fosse un’informazione giusta e la possibilità che chi si vuole curare con la cannabis medica lo possa fare. Il resto, gli altri scopi della cannabis, non mi interessano, penso che fumare faccia male, non voglio promuovere la canna, ho un figlio anche io. Così come vorrei che la gente a tavola bevesse un bicchiere di vino e non un litro: il normale, il giusto, quello che ci fa bene, non quello che ci fa male”.

(di Cristiano Camera)