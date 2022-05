Napoli, 13enne ferito in classe con arma da taglio alla schiena

Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un'arma da taglio in una scuola media di Melito, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 14. Non è ancora chiaro quale sia stato lo strumento utilizzato per il ferimento. Il ragazzino è stato trasportato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove gli sono stati applicati tre punti di sutura. La ferita sarebbe lieve, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Sono in corso indagini dei carabinieri.