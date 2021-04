Non c'è stato nulla da fare per la 24enne, morta oggi pomeriggio all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove era stata da poco ricoverata per una ferita d'arma da taglio. La giovane era stata soccorsa dai sanitari del 118 a Pompei in via Carlo Alberto I Traversa. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Castellammare di Stabia e di quelli di Pompei per ricostruire quanto accaduto.