Napoli, 15enne accoltellato a scuola: arrestato un minore

Un minorenne è stato arrestato per l'accoltellamento di un 15enne questa mattina in una scuola del quartiere Miano, nella zona nord di Napoli. Il giovane individuato e arrestato, sentito dal pubblico ministero, ha confessato di essere l'autore del ferimento. Anch'egli studente della stessa scuola, ha accoltellato il 15enne al culmine di una discussione nata per futili motivi.

Nell'istituto scolastico sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Squadra mobile e dell'Upg, che hanno avviato le indagini individuando l'aggressore. Il 15enne accoltellato è ricoverato all'ospedale Cardarelli e non è in pericolo di vita.