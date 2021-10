Napoli, 23enne ucciso a colpi d'arma da fuoco

Omicidio nella notte a Napoli. Un 23enne incensurato, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre, intorno alle ore 2, si trovava in via Luigi Crisconio nel quartiere Ponticelli insieme alla compagna convivente. Il 23enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania, dove è deceduto per le ferite riportate. Sul posto i Carabinieri della stazione Ponticelli hanno trovato 7 bossoli calibro 45mm. Indagano i Carabinieri della compagnia di Poggioreale e del Nucleo investigativo di Napoli.