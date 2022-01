Napoli, 42enne ucciso in un agguato

Assassinato a colpi di arma da fuoco in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta

Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato nella notte di Capodanno a Napoli. L'agguato è avvenuto in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, intorno alle ore 3. L'uomo, Salvatore Capone, 42enne pluripregiudicato, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul colpo. Gli agenti del Commissariato San Paolo intervenuti sul posto hanno trovato 3 bossoli. Indaga la Polizia di Stato.