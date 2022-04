Napoli, 500 kg di cocaina purissima nascosta tra la frutta

A Frattamaggiore (Napoli) i carabinieri hanno inflitto un duro colpo al traffico di droga e alla criminalità organizzata: sequestrati 500 chili di cocaina purissima, valore oltre 50 milioni di euro. I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno trovato, e sequestrato, la cocaina in un capannone della periferia del comune napoletano, su cui sono in corso indagini. La cocaina, che avrebbe fruttato oltre 50 milioni di euro nella vendita al dettaglio, era nascosta in 20 cartoni contenenti diverse confezioni solitamente usate per la frutta.