Napoli, 80enne spara alla moglie e si barrica in casa

Spara, ferisce la moglie e si barrica in casa. Succede a Bacoli, in provincia di Napoli. La donna ferita è una 77enne, ad esplodere i colpi di arma da fuoco con una pistola di piccolo calibro è stato il marito 80enne, che si è barricato in casa in via Terme Romane.

La donna, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Pozzuoli, non è in pericolo di vita. I motivi del ferimento non sono ancora chiari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli. A condurre le procedure di negoziazione con un carabiniere negoziatore del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli.