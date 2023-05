Il trionfo degli azzurri accende la notte in città

Il Napoli è campione d'Italia 2022-2023 e una città è in festa. La conquista dello scudetto, con il pareggio per 1-1 sul campo dell'Udinese, scatena la gioia a Napoli: da via Toledo ai Quartieri spagnoli, un fiume di gente celebra il trionfo della squadra.