Napoli, chiudono uomo in cassonetto e lo rovesciano - Video

Chiudono una persona in un cassonetto e lo rovesciano in strada. In un video pubblicato su tiktok un gruppo di ragazzi chiude un uomo, presumibilmente un soggetto fragile, in un cassonetto, per poi rovesciarlo in strada. Succede a Fuorigrotta, Napoli. A denunciare il filmato il deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

"E’ sconcertante - ha commentato - che i giovani per divertirsi abbiano bisogno di sviluppare prepotenze ai danni dei più fragili, che diversamente, andrebbero protetti piuttosto che trasformati in zimbelli. Fragilità spesso fa il paio con solitudine e le persone con difficoltà pur di avere compagnia non si ribellano a certe vessazioni. Il branco che si diverte a discapito del più fragile è una scena raccapricciante a cui non ci si abitua mai, è bullismo. Abbiamo segnalato il video alle autorità per identificare i responsabili di questa vergogna".