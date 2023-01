Napoli, colpito da un pugno davanti a bar: 75enne in pericolo di vita

Colpito con un pugno mentre era in fila per entrare al bar, un 75enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto a Napoli, nel quartiere periferico di Pianura. I carabinieri sono intervenuti nel bar in via Comunale Napoli dove un uomo, ancora da identificare, avrebbe colpito con un pugno al volto il 75enne in fila per entrare.

L’anziano sarebbe quindi caduto a terra battendo violentemente la testa. La vittima è ora all'ospedale Cardarelli. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti e per identificare l’aggressore.