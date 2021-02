Napoli e isole 'Covid free' entro l'estate, il piano della Campania

(Adnkronos)

Vaccinare tutta la popolazione di Napoli, delle isole del golfo e della costiera sorrentino-amalfitana entro l'estate, per realizzare una zona Covid free in vista della stagione turistica. Questo l'ambizioso progetto al quale lavorano la Regione Campania e l'Unità di crisi regionale, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Mattino". Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, riferisce il quotidiano, ha affidato la stesura di un piano vaccinale al comitato tecnico-scientifico che lo affianca nella cabina di regia regionale contro l'emergenza coronavirus. L'obiettivo è quindi non solo mettere in sicurezza le fasce di popolazione considerate prioritarie, ma anche tutte le imprese e i lavoratori dell'industria del turismo e dei viaggi, cruciale per il rilancio economico della Campania.

L'intenzione è cominciare da Napoli, come ha ribadito pubblicamente lo stesso De Luca ieri in occasione della consegna di un treno Rock di Trenitalia: "Avevamo e abbiamo ancora un obiettivo intermedio, vaccinare tutti i cittadini di Napoli entro l'estate. Ma ci devono arrivare i vaccini", ha sottolineato il governatore che ha più volte contestato i criteri di ripartizione delle dosi tra le regioni. Dopo Napoli, toccherà alle isole del golfo: Capri, Ischia e Procida, quest'ultima recentemente designata Capitale italiana della cultura per il 2022.

A seguire le perle della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana e il Cilento. Fondamentale, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, sarà l'arrivo delle dosi di vaccino. La Campania, ha spiegato ieri De Luca, è pronta: "Dal punto di vista organizzativo abbiamo messo a punto una macchina straordinaria, siamo in grado di fare 50mila vaccini al giorno. Siamo impegnati all'ultimo respiro e credo con livelli di efficienza che l'Italia intera ci invidia".