Napoli e nuovo allenatore: Mancini dopo Spalletti? Le news

"Non c'è nulla di vero". Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, "assolutamente non è stato contattato" dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per la panchina del Napoli. Così fonti della Figc smentiscono all'Adnkronos l'indiscrezione su un presunto contatto del numero uno del Napoli con il ct azzurro che ha un contratto con la nazionale fino al 2026. I campioni d'Italia cercano un nuovo tecnico dopo l'addio annunciato di Luciano Spalletti. L'allenatore toscano resterà fermo nella prossima stagione.

"Il nuovo allenatore del Napoli? Ci vuole tempo, sangue freddo e pazienza", ha detto De Laurentiis al Tg1. "Stasera godiamoci la festa, poi abbiamo tutto il mese di giugno per distendere gli animi, armarci con le giuste armi e affrontare questo problema che abbiamo già risolto tante volte perchè è da 14 anni che siamo in Europa, unica squadra italiana".