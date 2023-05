Ipotesi raid mirato per la morte di un 26enne durante i festeggiamenti a Napoli, dopo la vittoria del terzo scudetto da parte degli azzurri. La vittima di Ponticelli era già noto alle forze dell'ordine. Diversi i feriti durante i festeggiamenti. In codice rosso in ospedale una ragazza di 20 anni investita da un'auto.