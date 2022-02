Napoli, Gdf scopre 27 yacht mai dichiarati al fisco

I militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, al termine di un'attività di indagine iniziata nel 2021 e terminata all'inizio del nuovo anno, hanno individuato 27 yacht battenti bandiera estera, ormeggiati o in transito nei porti turistici campani, appartenenti a 29 italiani, tutti fiscalmente residenti in Italia ma che non hanno mai dichiarato all'Agenzia delle Entrate la disponibilità ed il valore di mercato della propria imbarcazione.