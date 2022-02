Napoli, Gdf scopre falso avvocato nell'area vesuviana

Pur non avendo mai conseguito un titolo di studio idoneo si proponeva come avvocato anche creando e falsificando documenti giudiziari. L'uomo è stato identificato dalla Guardia di Finanza di Nola. Secondo le verifiche il sedicente professionista, ha ricevuto gli assistiti in una stanza adibita a studio legale all’interno della propria abitazione, fra il 2016 ed il 2019. Tra le ipotesi di reato truffa ed esercizio abusivo della professione.