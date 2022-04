In particolare accessori per la casa, per la persona e prodotti elettronici

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 630.000 articoli contraffatti, in particolare accessori per la casa, per la persona e prodotti elettronici. Sono 16 i responsabili denunciati per ricettazione e commercio di prodotti falsi, 15 i segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa.