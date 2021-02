Napoli, incendio in appartamento: 2 morti

(Adnkronos)

Due anziani sono morti e una persona è rimasta ferita in un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Luigi Mercantini, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Le due vittime avevano 93 e 72 anni. Gravemente ustionato il figlio del 93enne, ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. Sull'accaduto indaga la Polizia.