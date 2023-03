Napoli, infortunio Raspadori: ecco quali gare salterà

Brutte notizie per Luciano Spalletti. Durante l'allenamento di ieri si è fermato Giacomo Raspadori. Uno stop di natura muscolare per l'attaccante del Napoli. Ma quali conseguenze ci saranno in ottica Fantacalcio?

A breve si sottoporrà agli esami strumentali, ma intanto Raspadori salterà la sfida da ex col Sassuolo e l'Eintracht in Champions senza dubbio. L'infortunio alla coscia sinistra preoccupa Spalletti che ora rischia di perdere un'opzione offensiva in più a gara in corso per le prossime gare stagionali. Lo stop rischia infatti di essere anche più lungo: l'immagine di lui che lascia il centro sportivo trascinando la gamba non lascia sensazioni positive, tra oggi e domani ne sapremo di più.

Annata difficile, quella di Raspadori, in ottica Fantacalcio. 13 gare a voto, solo 1 gol e nessun assist, per una fanta-media del 6 per nulla esaltante. Ha trovato molto spazio nelle prime partite del campionato, ha deciso la sfida con lo Spezia e poi è stato un calo continuo, di minutaggio e di prestazioni. Nessun altro bonus messo a referto, ora lo stop forzato che toglie la possibilità a Spalletti di un turn-over più ampio nel 4-2-3-1. Sperando, per chi lo ha in rosa, che non debba stare fuori più a lungo del previsto.

Fantacalcio.it per Adnkronos