Napoli-Inter 3-1: gol azzurri di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano

Il Napoli batte 3-1 l'Inter nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2022-2023. La vittoria consente agli azzurri, già campioni d'Italia, di salire a 86 punti. I nerazzurri rimangono a quota 66.

I padroni di casa, allo stadio Maradona, controllano il gioco nel primo tempo creando la migliore occasione al 12' con Anguissa: liberato da Zielinski, il centrocampista incrocia la conclusione senza trovare la porta. L'Inter, reduce dalla qualificazione alla finale di Champions League dopo l'euroderby con il Milan, non è intenzionata a forzare il ritmo. La missione dei nerazzurri si complica nel finale della prima frazione. Gagliardini rimedia il secondo cartellino giallo al 41' e viene espulso: Inter in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Il Napoli pianta le tende nella metà campo avversaria nella ripresa e al 48' va vicinissima al gol con Di Lorenzo: serve un miracolo di Onana per neutralizzare la girata del capitano azzurro. Il portiere dell'Inter si ripete al 66' con un eccellente intervento sul destro di Kvaratskhelia. Un minuto dopo, però, il Napoli passa. Zielinski ispira e imbuca per Anguissa che controlla e tira: 1-0 al 67'.

Il Napoli si sente padrone del match e allenta la pressione. L'Inter è brava all'82' ad approfittare della sbandata collettiva degli azzurri. Dimarco ruba palla a Raspadori e crossa, Lukaku approfitta dell'amnesia di Juan Jesus e ringrazia: 1-1. L'equilibrio dura poco. Il Napoli accelera di nuovo e sfonda all'85'. Di Lorenzo inventa un sinistro perfetto da 20 metri, palla in rete e 2-1. Prima dei titoli di cosa c'è gloria anche per Gaetano. Il centrocampista si iscrive alla festa con il suo primo gol in Serie A: 3-1.