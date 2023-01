Napoli-Juve, Spalletti-Allegri e la stretta di mano diventa un meme - Video

Il Napoli travolge la Juventus, Luciano Spalletti stravince il duello con Massimiliano Allegri e nel dopopartita aggiunge la ciliegina sulla torta. Dopo il 5-1 rifilato ai bianconeri, il tecnico del Napoli si esibisce in una surreale rincorsa verso Allegri per una stretta di mano destinata a diventare un meme. Spalletti, con la mano testa, rincorre il collega che a testa bassa si avvia verso gli spogliatoi. L'inseguimento viene coronato dall'aggancio e il saluto si concretizza in un clima apparentemente cordiale.