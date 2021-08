Napoli, lite al Rione Traiano: un morto e due feriti

Un 48enne è morto e due fratelli di 32 e 37 anni sono rimasti feriti. E' il bilancio di una lite scoppiata ieri sera in via Tertulliano, nel Rione Traiano, a Napoli, a quanto pare per futili motivi. All'arrivo dei poliziotti sul posto, intorno alle 22,30, solo il sangue in strada. Ad avvisare dell'arrivo dei tre uomini, tutti già noti alle forze dell'ordine e ricoverati con ferite d'arma da taglio, nell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, invece, è stata la guardia giurata. Il più grande è morto, i fratelli hanno riportato uno una ferita alla gamba destra che guarirà in 15 giorni, l'altro una lacerazione al fianco sinistro con una prognosi di 10 giorni. Sulla dinamica della vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile.