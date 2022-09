Un 16enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Nola (Napoli). Il giovane avrebbe riportato lesioni alla testa durante una lite scoppiata verosimilmente la scorsa notte in via Croce a Palma Campania, probabilmente con dei coetanei. Ricoverato in prognosi riservata, è in pericolo di vita. Nel pronto soccorso dell'ospedale sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Nola, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.