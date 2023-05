Napoli, maschera speciale per lo scudetto consegnata a Victor Osimhen

Una maschera speciale per Osimhen. A realizzarla, in tempo per Napoli-Salernitana, è stato Roberto Riccardo Ruggiero, il titolare dell'Ortopedia Ruggiero. "Domenica -dice all'Adnkronos Ruggiero- il giocatore indosserà la maschera dopo l'eventuale ufficialità dello scudetto, l'ha voluta fortemente e ci ha pregato di consegnarla oggi. Sto tornando da Castelvolturno, abbiamo appena consegnato la maschera con lo scudetto. Non è veritiero che il giocatore abbia rifiutato la maschera speciale per il tricolore, non solo l'ha accettata ma l'ha fatta propria".

"Quando in Nigeria si è smarrita la maschera, Osimhen si è attivato e ci ha fatto chiamare immediatamente. Il calciatore ora è guarito ma lui si sente molto sicuro e protetto nel portare la maschera, noi ci scherziamo su dicendo che ha i superpoteri. La maschera è diventata virale e lui la porta come oggetto beneaugurante. Al di là del valore folkloristico, è diventata un simbolo per Napoli. Osimhen è un bravissimo ragazzo, si fa amare dal popolo, le persone l'hanno identificato come uno di loro, è sempre disponibile. Questo 'effetto coreografico' della maschera è legato al carattere della persona. Per i bambini abbiamo realizzato e consegnato tantissime maschere con un cartone plastificato e gli stessi dettagli dell'originale. I bambini che abbiamo intercettato, nostri clienti sono stati felicissimi", ha aggiunto il dottor Ruggiero, sottolineando poi quanto sia importante il legame con lo staff medico del club campano: "Noi lavoriamo con lo staff medico del Napoli dal 2009 e abbiamo un rapporto personale di grossa amicizia e stima reciproca con i fisioterapisti e i medici. Sotto l'aspetto del team medico credo che quello del Napoli sia uno dei migliori in assoluto a livello nazionale. C'è un clima di grande coesione e di collaborazione, ognuno è a disposizione dell'altro, ho respirato sempre un bellissimo ambiente".