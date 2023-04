Napoli-Milan 0-4, poker rossonero e azzurri travolti - Video

Il Milan vince per 4-0 sul campo del Napoli capolista nel match valido per la 28esima giornata della Serie A 2022-2023, antipasto del doppio confronto che andrà in scena nei quarti di finale di Champions League. I campioni d'Italia calano il poker e salgono a 51 punti, in terza posizione. Il Napoli, che incassa la terza sconfitta del torneo, rimane a quota 51 con 16 punti di vantaggio sulla Lazio. Il Milan ipoteca la vittoria con un micidiale uno-due nella prima mezz'ora. I campioni d'Italia rischiano qualcosa al 7' quando Simeone, schierato al posto dell'infortunato Osimhen, non inquadra la porta. Dopo il pericolo scampato, il match diventa totalmente rossonero.

Al 15' Diaz si libera di Lobotka a centrocampo e innesca Leao: il portoghese si presenta davanti a Meret e lo beffa con un tocco morbido, 0-1. Il Napoli latita e il Milan concede il bis al 25'. Bennacer mette al centro, Diaz controlla e di sinistro spara sotto la traversa: 0-2. I rossoneri controllano il ritmo e non concedono nulla ai padroni di casa, che rischiano di incassare il terzo gol al 50': Giroud va vicino al bersaglio grosso, il diagonale è impreciso.

Per vedere in azione Maignan bisogna aspettare il 55': ci prova Kim, il portiere del Milan se la cava con l'aiuto di Kjaer. Poco dopo, il sipario cala definitivamente. Al 59' Leao si mette in proprio, dà spettacolo con una percussione a sinistra e sfonda la porta con un diagonale imparabile: 0-3, game over. Il Napoli non c'è più e il Milan può colpire ancora al 67'. C'è gloria anche per Saelemaekers, che arriva davanti a Meret e lo buca con tanto di tunnel: 0-4, sipario.