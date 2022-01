Napoli: Natale solidale Atitech, consegnati 3800 pasti a famiglie in difficoltà

Volge al termine il "Natale solidale" di Atitech, l’azienda leader in Europa nella manutenzione di aeromobili presieduta da Gianni Lettieri. In 19 giorni 3800 pasti caldi sono stati consegnati a 200 famiglie dell’area di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Arenaccia, a Napoli. L’iniziativa, giunta ormai al secondo anno, è nata da un'idea di Gianni Lettieri, presidente Atitech, che ha coinvolto l’associazione Larsec di Vincenzo Strino, la Banca di Credito Cooperativo di Napoli presieduta da Amedeo Manzo e i cuochi della catena Fratelli La Bufala.

Ogni giorno è stato previsto un menù differente, i pasti sono stati quotidianamente prelevati dalla mensa dello stabilimento Atitech e consegnati, ancora caldi, nelle varie aree grazie al contributo di oltre 40 volontari della Larsec, provenienti da Napoli e provincia e che a turno si sono occupati delle distribuzioni. Una catena di solidarietà che ha visto impegnati giovani e non solo nell’aiuto di famiglie e soprattutto di anziani, spesso soli e in condizioni di difficoltà.

“Ringrazio Larsec, la BCC di Napoli e Fratelli La Bufala per aver partecipato a questo progetto, sono felice che quest’anno siamo riusciti a raddoppiare i numeri rispetto al 2021, garantendo più consegne e prolungando l’iniziativa di alcuni giorni - ha dichiarato Gianni Lettieri - il mio impegno non intende però fermarsi qui, a causa della pandemia troppe famiglie vivono in condizioni di indigenza. La situazione è ormai diventata insostenibile, ognuno dovrebbe fare ciò che può per dare sostegno a chi vive in difficoltà, noi presto avvieremo ulteriori iniziative solidali”.