Colpi di arma da fuoco in via Teano, zona nord del capoluogo partenopeo

Omicidio in strada a Napoli. Un uomo di 30 anni, Antonio Avolio, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Teano, nel quartiere Piscinola, zona nord del capoluogo partenopeo. Presenti sul posto i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento.