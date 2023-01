Napoli, ordina pastori presepe ma gli arrivano 10 chili di marijuana

Acquista sul web dei pastori per il presepe, ma a casa arriva un pacco con 10 chili di marijuana. E' accaduto ad un cittadino di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. E' appena trascorso il Natale e un cittadino di San Giorgio a Cremano è alla ricerca di pastori a buon prezzo sul web. Con qualche click arriva fino in Spagna e trova proprio quello che gli serve. Una scena campestre semplice. Un agricoltore che pota una pigna d'uva dalla vite con il figlio, vestito di cenci, che porta una sporta di vimini. E' un affare, spese di spedizione incluse. Passa qualche giorno e, ieri pomeriggio, il corriere bussa alla sua porta. C'è un pacco ingombrante per lui, al cartone è incollata la bolla di trasporto.

Dentro non ci sono pastori e quello che sembrerebbe muschio per decorare le pareti rocciose di una Betlemme in miniatura è qualcosa di diverso. E' marijuana, 10 chili, sottovuoto. Il cliente non crede ai suoi occhi e il panico lo assale. Compone il 112 e in pochi minuti i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono già sotto casa. La sostanza stupefacente finisce sotto sequestro, mentre continuano le indagini per risalire alla filiera di provenienza.