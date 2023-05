Napoli ospiterà il Comicon dal 28 aprile al 1 maggio

Sarà un evento di portata internazionale, in grado di richiamare appassionati e collezionisti di fumetti quello che si terrà alla Mostra d'Oltremare di Napoli da domani fino al primo maggio. Il Festival Comicon 2023, giunto all'edizione numero 23, ospiterà oltre 350 artisti provenienti da tre continenti. Non solo fumetti, anche cinema e serie tv, videogame, musica e giochi. Per gli appassionati delle produzioni del grande e piccolo schermo, le anteprime e gli eventi speciali sono davvero tantissimi.