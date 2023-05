Napoli, parte del lavoro Osimhen in gruppo

All'indomani della sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli in Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti è subito tornato al lavoro all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la gara contro l'Hellas Verona di Marco Zaffaroni. La squadra si è divisa in due gruppi, con sessione di scarico per chi ha giocato a San Siro. Ma arrivano buone notizie per quanto riguarda Victor Osimhen. Il giocatore si era fermato il 31 marzo a causa di una lesione distrattiva all'adduttore della gamba sinistra.

Nonostante i tentativi di recuperarlo in extremis, l'attaccante è rimasto fuori dai giochi per la gara di andata in Champions League e punta, adesso, al match di ritorno. Oggi, direttamente da Castel Volturno, arriva nuove liete anche in chiave Fantacalcio.

Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale in campo. Più indietro, invece, Giovanni Simeone che, anche oggi, ha svolto solo la sessione di terapie.

Fantacalcio.it per Adnkronos