Napoli, picchiato da minorenni con manganello: 14enne in ospedale

Un 14enne è stato aggredito e picchiato ieri sera in via Foria a Napoli. Trasportato all'ospedale Cardarelli, è stato giudicato guaribile in 5 giorni per trauma cranico non commotivo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione Napoli Vomero intervenuti, il giovane era in scooter e percorreva via Foria, altezza piazza Carlo III, quando alcuni minorenni, anche loro in scooter, lo avrebbero accerchiato e poi picchiato. Uno di loro lo avrebbe colpito anche con un manganello. Indagano i Carabinieri.