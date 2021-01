Napoli, Riccardo Maria Monti: "Darò mio contributo ma no totonomi, ora raccogliere idee"

Napoli, 29 gen. (Adnkronos)

"Napoli ha bisogno di concretezza, ha bisogno di archiviare una stagione di immobilismo, ha bisogno di mobilitare tutte le energie sane, forti e competenti". Lo ha detto Riccardo Maria Monti, manager e imprenditore, ritenuto uno dei possibili candidati alle prossime elezioni amministrative di Napoli previste in primavera, in occasione di un incontro organizzato da "Per Napoli civile" sull'utilizzo del recovery plan.

Secondo Monti "Napoli non ha bisogno di parole, ma di capacità di fare, idee chiare e una nuova forza per superare l'inerzia che è la maledizione della nostra città. Serve gente che si sveglia la mattina e che fino alle 11 di sera si preoccupa di Napoli e dei cittadini, perché il Comune di Napoli in questi ultimi anni si è dissolto, non c'è alcuna attenzione al cittadino".

Su un eventuale suo impegno diretto in tal senso, Monti ha spiegato che "sicuramente do il mio contributo e non è detto che questo mio contributo sia la candidatura. Siamo ancora lontani, non sappiamo ancora quando si vota. Adesso è il momento di raccogliere idee e la squadra che le vuole portare a casa. non è il momento del totonomi o degli schieramenti, ma dei progetti concreti che servono alla città. Il mio amore per la città mi fa essere molto generoso, impulsivo e assolutamente dedicato alla città, non ho assolutamente voglia né bisogno di fare nient'altro che mettere sul piatto idee per la città e vedere se queste idee si realizzano. Come, lo vedremo più avanti".