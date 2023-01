Napoli-Roma, Spalletti: "Scontro diretto per lo scudetto"

Il tecnico della capolista: "Non so quale sia la quota scudetto, non ero bravo in matematica"

"Ogni partita è difficile, questa di più perché è uno scontro diretto per lo scudetto e sarà una gara tutta da gustare tatticamente e come individualità. I 3 punti sono sempre il bottino da portare a casa". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma al 'Maradona'. Gli azzurri, primi con 50 punti alla fine del girone d'andata, si sono già cuciti un'ampia fetta di tricolore sulle maglie.

"La quota scudetto? Non lo so, non è il mio modo di parlare, è un conto che non so fare, non ero bravo in matematica. Io so fare quelli semplici, se domani si vince siamo a 53!", dice. "La Roma ha grandi calciatori, un allenatore molto pratico e concreto che riesce a far capire bene i comportamenti nella partita -aggiunge Spalletti-. Hanno calciatori di gamba, non bisogna mai pensare di gestire la partita, di averla in mano, loro hanno calciatori tipo Dybala di grande qualità. Sanno far correre palla e sanno anche corrergli dietro, sono concreti, sanno cosa vogliono, scegliendo bene gli episodi che portano vantaggi ed in quegli episodi danno tutto. E' una gara pericolosa se non si è bravi a mantenere l'equilibrio, facendo la partita se ci si riesce, ma anche restando in ordine".