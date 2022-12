Napoli, sabato nuovo incontro Prime Minister: Orrico a scuola politica per giovani donne

“Di democrazia voglio vivere”: un imperativo e, insieme, un augurio con cui continua in Campania la quarta edizione di Prime Minister percorso che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Napoli. Sabato 17 dicembre il secondo incontro dell’edizione napoletana della Scuola Politica per Giovani Donne. In programma un incontro tenuto da alcune volontarie sullo staff che avrà ad oggetto concetti fondamentali relativi al diritto e alle forme di governo. L’intera giornata avrà luogo nei pressi delle Officine Gomitoli (in piazza Enrico De Nicola 46 a Napoli). Nozioni necessarie in un periodo di cambiamenti per il Paese che non rimarranno solo teoria ma nel pomeriggio si tradurranno in prassi e esempi concreti. Ad incontrare le studentesse della Scuola, tutte tra i 14 e i 19 anni, ci sarà infatti l’on. Anna Laura Orrico, deputata in carica dal 2018, ex sottosegretaria alla cultura. L’idea è capire, a vari livelli, come poter avanzare proposte per nuove leggi e provvedimenti.

Una missione possibile sia sul piano nazionale che locale, motivo per cui sarà prezioso l’intervento di Emma Taveri, assessora al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività del Comune di Brindisi. I lavori di questa seconda parte saranno aperti non solo alle “primers” ma anche alla stampa e a tutte le persone interessate agli argomenti trattati. Al centro del dibattito l’importanza, sempre più attuale, della governance femminile all’interno della pubblica amministrazione. “Anche questa volta l’impegno è tanto – spiega Angela Laurenza, ingegnera e co-founder di Prime Minister – così come l’attesa per un nuovo appuntamento che vedrà insieme staff e studentesse, con l’obiettivo di costruire un domani migliore. Vogliamo far conoscere la nostra realtà all’esterno per cui l’invito è rivolto a chiunque abbia a cuore il futuro della nostra città e il valore dell’attivismo”. La Scuola è totalmente gratuita e si rivolge a studentesse degli istituti superiori di tutta la Campania.