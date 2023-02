Napoli, scomparso bimbo di 3 anni a Massa Lubrense: ricerche in corso

Sono in corso a Massa Lubrense (Napoli) le ricerche di un bimbo di 3 anni che questa mattina si è allontanato dalla sua abitazione in via Vespucci, località Nerano. La madre ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e ha autorizzato la diffusione della foto per aiutarli nelle ricerche.

Il bimbo, fanno sapere i militari, si chiama Gennaro Rotoli e al momento della scomparsa indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini.