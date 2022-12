Napoli, sequestrate 10 tonnellate di fuochi d'artificio

Sono stati intensificati i controlli della Guardia di Finanza di Napoli a contrasto del commercio illegale di fuochi d’artificio in prossimità delle feste di fine anno. Circa 10 tonnellate di "fuochi" abusivamente detenuti, oltre 1.600.000 pezzi, sono state sequestrate nel corso di più interventi eseguiti tra Napoli, Pozzuoli e Palma Campania, insieme a un deposito, un terreno agricolo e due auto. Sono 7 le persone denunciate all’autorità giudiziaria, a vario titolo, per fabbricazione, introduzione nello Stato, detenzione, vendita o trasporto di materie esplodenti o in violazione delle norme antincendio e di pubblica sicurezza.