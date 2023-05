Napoli, si ferma Gollini. Le ultime su Mario Rui

Allenamento mattutino per il Napoli che prepara il match in programma, domenica alle 15, contro il Monza. Si ferma Gollini: il portiere ha accusato un affaticamento agli adduttori, tra i pali ci sarà dunque, molto probabilmente, Meret. Oltre al portiere, ancora in infermeria anche Mario Rui. Il laterale azzurro ha svolto lavoro in palestra anche oggi. Lozano, invece, continua le terapie dopo il brutto infortunio al ginocchio.

Questo il report ufficiale del club: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello.

Successivamente la squadra ha svolto esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto.

Gollini ha fatto palestra per un affaticamento all'addutttore destro. Palestra anche per Mario Rui. Lozano ha effettuato terapie".

Chi giocherà contro il Monza? Probabile Spalletti si affiderà ancora ai titolari con Osimhen e Kvara in attacco affiancati da Elmas. In difesa probabile nuova chance con Ostigard al fianco di Kim. Sulle fasce Di Lorenzo e Olivera.

Fantacalcio.it per Adnkronos